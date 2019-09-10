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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Глава района Югры заявил о росте расходов на социнфраструктуру

14:35 10.09.2019 (обновлено: 15:43 10.09.2019)
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен - РИА Новости. Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой сообщил, что расходы муниципалитета на ЖКХ, ремонт социальных и культурных объектов, реконструкцию дорог и переселение из аварийного жилья с 2015 года выросли в четыре раза, достигнув 1,2 миллиарда рублей.
"Когда в 2016 году меня назначили исполняющим обязанности главы Сургутского района, то первое, с чем я столкнулся, так это с недостатком средств, которые направляются на развитие района. В этом направлении три года подряд мы были в Югре аутсайдерами, занимали 22-е место среди всех муниципалитетов", - сказал Трубецкой журналистам.
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По его словам, район находился на последнем месте в автономном округе по числу объектов для занятия физкультурой и спортом, по количеству аварийного и непригодного жилья на душу населения, а в 2015 году на благоустройство района "не было выделено ни копейки". Он подчеркнул, что выйти из подобной ситуации удалось за счет сокращения затрат и повышения эффективности бюджетных расходов.
"Какие расходы бюджета тогда стали приоритетными? Это строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, социально-культурного назначения, ремонт дорог, переселение из аварийного жилья. По факту 2015 года таких расходов из бюджета района насчитывалось около 260 миллионов рублей... В 2019 году эта сумма выросла уже до 1,2 миллиарда рублей", - заявил Трубецкой.
Он подчеркнул, что на указанные цели сегодня направляется каждый девятый рубль из казны муниципалитета, при этом такая эффективность достигается не благодаря урезанию расходов на зарплаты бюджетников, а снижением бездумных затрат. Так, в качестве примера глава района привел строительство канализационных очистных сооружений в трех поселках, которое позволяет ежегодно экономить на вывозе отходов до 40 миллионов рублей. При этом Трубецкой отметил вклад предпринимателей в экономическое развитие территории, точнее - в увеличение доходной базы бюджета.
"Три года назад бюджет района был 9,5 миллиарда рублей, в прошлом уже составил 12 миллиардов. То есть наши доходы растут, в том числе за счет малого и среднего бизнеса", - добавил он.
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