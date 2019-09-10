Константинов готов занять пост главы парламента Крыма нового созыва

"Когда ты находишься в команде, то тут определяющим является не желание. Ты человек команды. Я лидер партии в Крыму, которая победила. Партконференция будет выдвигать меня, потом будет еще согласование высшего политсовета. Морально я к этому готов", - сказал Константинов журналистам, отвечая на вопрос о планах возглавить парламент республики.