Константинов готов занять пост главы парламента Крыма нового созыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, вновь избранный депутатом, заявил, что готов занять пост спикера в новом созыве госсовета.
Константинов баллотировался в парламент по спискам партии "Единая Россия", которая по итогам голосования в воскресенье получила 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мандатов, КПРФ – 5.
"Когда ты находишься в команде, то тут определяющим является не желание. Ты человек команды. Я лидер партии в Крыму, которая победила. Партконференция будет выдвигать меня, потом будет еще согласование высшего политсовета. Морально я к этому готов", - сказал Константинов журналистам, отвечая на вопрос о планах возглавить парламент республики.
Он также призвал депутатов от ЛДПР и КПРФ, которые сформируют свои фракции в парламенте, быть активными в части законодательных инициатив. "Все должны сосредоточиться на решении проблем, которые есть в республике. Наша задача, чтобы все общество было консолидировано, поэтому будем работать в консенсусе и координации", - добавил Константинов.