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РИА Новости

В Волгодонске увеличилась площадь пожара на крупной свалке

14:12 10.09.2019 (обновлено: 14:21 10.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Площадь пожара на крупной свалке в Волгодонске Ростовской области увеличилась до 4 гектаров, группировка сил и средств наращивается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов на юго-восточной окраине Волгодонска на площади 3 гектара.
© ГУ МЧС России по Ростовской областиПожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
© ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
"Площадь загорания свалки составляет 4 гектара", - сказал собеседник агентства.
Сейчас к ликвидации пожара привлечены 53 человека и 28 единиц техники.
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МЧС РФРостовская областьРоссияПроисшествия
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