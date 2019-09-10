В Волгодонске увеличилась площадь пожара на крупной свалке

Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019

© Фото : МЧС России Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Площадь пожара на крупной свалке в Волгодонске Ростовской области увеличилась до 4 гектаров, группировка сил и средств наращивается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов на юго-восточной окраине Волгодонска на площади 3 гектара.

© ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019 © ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019

"Площадь загорания свалки составляет 4 гектара", - сказал собеседник агентства.