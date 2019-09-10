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РИА Новости

Володин раскритиковал Жириновского за слова о финансировании ряда регионов

14:03 10.09.2019 (обновлено: 14:05 10.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского за его заявление о финансировании "русских областей" в России.
Жириновский на пленарном заседании во вторник призвал депутатов Госдумы дать "русским областям" столько же бюджетных средств, сколько и другим регионам.
"Вы же русский парламент, русские депутаты, и, принимая бюджет, раздаете всем национальным регионам больше, а налогов - меньше", - сказал лидер ЛДПР.
Володин в свою очередь призвал не делить людей по национальностям и вероисповеданию.
"Для нас крайне важны межнациональный мир и согласие. Давайте не будем делить людей по национальностям, не будем делить людей по вероисповеданию, это наша сильная сторона, сильная сторона России. Владимир Вольфович, я русский, имею право это сказать. Вот такие заявления, как ваше, могут оскорбить русского человека. Русский человек как раз силен теми качествами, которые у него всегда были", - прокомментировал Володин заявление Жириновского.
Люди разных возрастов и национальностей
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ЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбщество
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