Володин раскритиковал Жириновского за слова о финансировании ряда регионов

50 оттенков расового предрассудка: цвет не имеет значения? Задержание невиновного человека за то, что он кажется похожим на преступника, не такая уж редкая вещь в любой стране. Ошибаются и полицейские, и потерпевшие. Самая частая причина – принадлежность арестованного и того, кто в розыске, к "другой" расе, чьи представители кажутся "на одно лицо".