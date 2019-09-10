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РИА Новости

Источник: в Оренбуржье нашли тело женщины, подозреваемой в убийстве дочери

13:59 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 10 сен – РИА Новости. Жительница оренбургского города Абдулино, подозреваемая в убийстве 10-летней дочери, найдена в лесу мертвой - предположительно, она совершила суицид, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
Ранее СУСК по региону сообщал, что утром 6 сентября в одном из домов Абдулино обнаружено тело 10-летнего ребенка. Его мама исчезла, она была объявлена в розыск по подозрению в убийстве дочери.
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"В лесополосе недалеко от города в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками СК России, полиции и волонтерами, обнаружено тело 38-летней матери убитой 10-летней девочки. Была установлена ее причастность к убийству дочери, в ее отношении было заочно вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. Сейчас назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти женщины", - сообщает оренбургский следком.
По данным другого источника агентства, женщина могла совершить суицид, поняв, что понесет уголовную ответственность за убийство маленькой дочери.
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"Предположительно, женщина испугалась уголовной ответственности и совершила суицид. При осмотре тела, которое найдено в лесополосе вблизи Абдулино, эксперты не нашли признаков криминальной смерти", - пояснил он.
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