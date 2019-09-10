Источник: в Оренбуржье нашли тело женщины, подозреваемой в убийстве дочери

УФА, 10 сен – РИА Новости. Жительница оренбургского города Абдулино, подозреваемая в убийстве 10-летней дочери, найдена в лесу мертвой - предположительно, она совершила суицид, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.

Ранее СУСК по региону сообщал, что утром 6 сентября в одном из домов Абдулино обнаружено тело 10-летнего ребенка. Его мама исчезла, она была объявлена в розыск по подозрению в убийстве дочери.

"В лесополосе недалеко от города в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками СК России, полиции и волонтерами, обнаружено тело 38-летней матери убитой 10-летней девочки. Была установлена ее причастность к убийству дочери, в ее отношении было заочно вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. Сейчас назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти женщины", - сообщает оренбургский следком.

По данным другого источника агентства, женщина могла совершить суицид, поняв, что понесет уголовную ответственность за убийство маленькой дочери.