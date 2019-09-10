В Минкультуры в 2019 году создадут департамент театров

"Сегодня Правительство уделяет большое внимание развитию театральной сферы. Успешно реализуются программы поддержки театров – "Театр – детям", "Театры малых городов", "Большие гастроли", Год театра. С аншлагами проходят многочисленные театральные фестивали. Идет ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта "Культура". Все это требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим мы приняли решение о создании департамента театров", - цитирует слова министра пресс-служба ведомства.