В Минкультуры в 2019 году создадут департамент театров

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Департамент, который займется вопросами развития театральной деятельности, создадут в Минкультуры РФ до конца 2019 года, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Сегодня Правительство уделяет большое внимание развитию театральной сферы. Успешно реализуются программы поддержки театров – "Театр – детям", "Театры малых городов", "Большие гастроли", Год театра. С аншлагами проходят многочисленные театральные фестивали. Идет ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта "Культура". Все это требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим мы приняли решение о создании департамента театров", - цитирует слова министра пресс-служба ведомства.
Мединский подчеркнул, что создание такого департамента особенно актуально в Год театра, который проводится в России. Его руководителя определят по результатам открытого конкурса на замещение вакантной должности.
"Сейчас в структуре министерства культуры Российской Федерации действует 11 департаментов. Вопросы театральной деятельности входят в компетенцию департамента государственной поддержки искусства и народного творчества", - уточнили в пресс-службе.
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