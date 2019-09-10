Кузнецова разбирается в ситуации с получением ожогов школьниками в Кузбассе

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства получения ожогов учениками начальных классов в школьной столовой города Междуреченска в Кузбассе, сообщает пресс-служба института уполномоченных по правам ребенка.
Ранее сообщалось, что четверо первоклассников в гимназии №24 получили ожоги, перевернув на себя термопот в школьной столовой. Двое детей госпитализированы с ожогами 10% тела, одна девочка находится в реанимации. Решается вопрос о переводе ее в ожоговый центр Новокузнецка. По данным института уполномоченных, угрозы для жизни ребенка нет.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства случившегося в одной из школ Кузбасса, где первоклассники получили ожоги, опрокинув в столовой чайник-термопот... Кузнецова направила обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку", - говорится в официальном аккаунте института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Уточняется, что на место происшествия выезжает уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области.