В уральском городе закрыли детсады из-за аварии на водопроводе

"К настоящему времени… ремонтные работы, в которых было задействовано восемь специалистов горводоканала и две единицы техники, полностью завершены. Для дальнейшей бесперебойной подачи воды в город на насосной станции идет процесс заполнения баков-накопителей. До этого времени подвоз питьевой воды для жителей организован, пребывание детей в детских садах по согласованию с управлением образования отменено, Дегтярская городская больница необходимым запасом воды обеспечена", - говорится в сообщении.