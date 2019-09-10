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РИА Новости

В уральском городе закрыли детсады из-за аварии на водопроводе

11:50 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтключение воды
Отключение воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Детские сады закрылись в городе Дегтярске Свердловской области из-за аварии на водопроводе, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.
Ограничение подачи воды жителям Дегтярска началось  вечером в понедельник из-за утечки в трубе, подающей воду из реки Чусовая.
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"К настоящему времени… ремонтные работы, в которых было задействовано восемь специалистов горводоканала и две единицы техники, полностью завершены. Для дальнейшей бесперебойной подачи воды в город на насосной станции идет процесс заполнения баков-накопителей. До этого времени подвоз питьевой воды для жителей организован, пребывание детей в детских садах по согласованию с управлением образования отменено, Дегтярская городская больница необходимым запасом воды обеспечена", - говорится в сообщении.
Не позднее 16.00 (14.00 мск) во вторник холодное водоснабжение потребителей Дегтярска будет полностью восстановлено, отмечают власти.
До полного устранения технологического нарушения и возобновления подачи воды в город ситуация находится под особым контролем областного МинЖКХ, уточняет департамент.
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Свердловская областьДегтярскПроисшествия
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