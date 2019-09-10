В Харькове проверили более 400 объектов из-за сообщений о минировании

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверили более 400 объектов в Харькове за минувшие сутки из-за сообщений о минировании, взрывчатку не нашли, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Из больниц эвакуировали два человека, из детских садов 68 человек. Из других заведений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.