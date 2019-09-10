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РИА Новости

В Харькове проверили более 400 объектов из-за сообщений о минировании

11:10 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверили более 400 объектов в Харькове за минувшие сутки из-за сообщений о минировании, взрывчатку не нашли, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, сообщения о минировании 61 медицинского учреждения, 42 торговых центров, 127 школ и 173 детских садов поступили в понедельник.
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"Из больниц эвакуировали два человека, из детских садов 68 человек. Из других заведений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "теракт", санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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