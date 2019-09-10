Пресс-конференция о проведении форума "Россия – спортивная держава"

Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга ГОЛОДЕЦ;
- Министр спорта Российской Федерации, председатель Оргкомитета форума Павел КОЛОБКОВ;
- помощник Президента Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН;
- губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН;
- заместитель Председателя Правительства – Министр спорта Калининградской области Наталья ИЩЕНКО;
- известные спортсмены.
Международный форум "Россия – спортивная держава" – крупнейшая дискуссионная площадка спортивной отрасли. Форум проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. В этом году мероприятие пройдет в начале октября в Нижнем Новгороде. Как идет подготовка к форуму? Каковы особенности программы?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга ГОЛОДЕЦ;
- Министр спорта Российской Федерации, председатель Оргкомитета форума Павел КОЛОБКОВ;
- помощник Президента Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН;
- губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН;
- заместитель Председателя Правительства – Министр спорта Калининградской области Наталья ИЩЕНКО;
- известные спортсмены.
Международный форум "Россия – спортивная держава" – крупнейшая дискуссионная площадка спортивной отрасли. Форум проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. В этом году мероприятие пройдет в начале октября в Нижнем Новгороде. Как идет подготовка к форуму? Каковы особенности программы?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/