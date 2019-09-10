Более 13 тысяч украинских семей уже купили газ на зиму про запас

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Более 13 тысяч украинских семей уже воспользовались услугой "Газовый запас", которая позволяет купить газ по летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, сообщила во вторник пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" 23 августа предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Такое предложение будут действовать до 25 сентября, на одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной "летней" цене.

"Новым продуктом НАК "Нафтогаз Украины" для бытовых потребителей "Газовый запас" воспользовались уже более 13 тысяч украинских семей. Общий объем газа, приобретенный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет более 15,6 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.