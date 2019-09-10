Более 13 тысяч украинских семей уже купили газ на зиму про запас

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Более 13 тысяч украинских семей уже воспользовались услугой "Газовый запас", которая позволяет купить газ по летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, сообщила во вторник пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" 23 августа предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Такое предложение будут действовать до 25 сентября, на одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной "летней" цене.
"Новым продуктом НАК "Нафтогаз Украины" для бытовых потребителей "Газовый запас" воспользовались уже более 13 тысяч украинских семей. Общий объем газа, приобретенный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет более 15,6 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.
С 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа". Им предусмотрено, что поставки газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем кроме случаев, предусмотренных законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объемах и на условиях, определенных кабинетом министров Украины.
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