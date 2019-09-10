Пуски снарядов Северной Кореи не угрожали безопасности Японии

ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Пуски снарядов или ракет Северной Кореей в сторону Японского моря не угрожали безопасности Японии, такое заявление опубликовало правительство Японии.

Согласно данным южнокорейских военных, утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.

"Над территорией или исключительной экономической зоной нашей страны полет баллистических ракет не зафиксирован, к этому часу какого-либо влияния на обеспечение безопасности страны не зафиксировано", - приводит агентство Киодо текст заявления.

Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, в течение этого времени применялись ракеты трех типов новой модификации. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS.