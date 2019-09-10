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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири

01:21 10.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась до 183 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 14 лесных пожаров на площади 490 гектаров.
"На 00.00 мск 10.09.2019 на территории Российской Федерации действовало восемь лесных пожаров на площади 183 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы 30 лесных пожаров на площади 299 гектаров.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
Вчера, 20:21РИА Новости
В Волгоградской области тушат лесной пожар площадью около 15 гектаров
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Якутии - один пожар на площади 120 гектаров. На втором месте Иркутская область - один пожар на площади 35 гектаров.
Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
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