Наследный принц Абу-Даби встретился с Нурмагомедовым

ДУБАЙ, 10 сен - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым после его победы в бою с американцем Дастином Пуарье.

Нурмагомедов в субботу в Абу-Даби победил Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения.