Кувшинников лидирует на выборах главы Вологодской области с 60,87% голосов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 60,87% на выборах главы региона после обработки 99,38% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 99,38% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 60,87%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 25,15%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 7,78%, Алексей Рылеев от "Родины" - 1,92%, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс" - 1,53%.
Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 18.00 составила 33,88%. В регионе работали 968 участков для голосования.