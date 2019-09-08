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РИА Новости

Израильские военные засекли неудачную попытку ракетного пуска из Газы

22:03 08.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИзраильские солдаты у дороги в Сектор Газа
Израильские солдаты у дороги в Сектор Газа
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Израильские солдаты у дороги в Сектор Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Израильские военные засекли попытку ракетного пуска из палестинского сектора Газа, однако снаряд не пересек границу, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад была зафиксирована одна неудачная попытка пуска из сектора Газа", - говорится в сообщении.
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Военные сообщили, что ракета не залетела на территорию Израиля.
Очередное обострение обстановки на границе с Газой пришлось на вечер 6 сентября, когда палестинские группировки выпустили по израильской территории пять ракет. Одна из них вызвала пожар на пустыре в окрестностях города Сдерота.
ВВС и артиллерия ЦАХАЛ нанесли ответный удар по объектам военной инфраструктуры ХАМАСа в северной части палестинского анклава. Жертв, по сообщениям палестинского министерства здравоохранения, не было.
В субботу днем израильская армия обстреляла группу палестинцев, запустивших дрон из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Беспилотный аппарат, по сообщению армейской пресс-службы, сбросил предмет, повредивший один из армейских автомобилей в районе разделительного забора. По мнению военных, это могло быть взрывным устройством.
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