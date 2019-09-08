В Калмыкии после обработки 0,42% протоколов лидирует Хасиков

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 88,84% голосов после обработки 0,42% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,42% протоколов, Хасиков ("Единая Россия") набирает 88,84% голосов, Наталья Манжикова (СР) - 5,91% голосов, Батыр Мучаев ("Патриоты России") - 1,31%.
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата: действующий врио главы республики Бату Хасиков ("Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России").