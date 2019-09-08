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РИА Новости
Единый день голосования

В Калмыкии после обработки 0,42% протоколов лидирует Хасиков

21:02 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 88,84% голосов после обработки 0,42% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,42% протоколов, Хасиков ("Единая Россия") набирает 88,84% голосов, Наталья Манжикова (СР) - 5,91% голосов, Батыр Мучаев ("Патриоты России") - 1,31%.
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата: действующий врио главы республики Бату Хасиков ("Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияКалмыкияПолитика
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