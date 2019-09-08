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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка избирателей на цифровых участках в Москве составила 68,2%

21:02 08.09.2019 (обновлено: 21:21 08.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на цифровых участках в Москве, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы, составила 68,2%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Результаты показывают, что это востребовано (цифровые участки - ред.): 68,2% избирателей, которые записались на портале госуслуг, сегодня пришли на избирательные участки и проголосовали", - сказал Горбунов.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 18:05Выборы в Мосгордуму
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По его словам, если сравнивать эти данные с явкой на местах, то она "намного выше". "На всех цифровых участках присутствовали наблюдатели, ни одной жалобы, ни одного замечания на работу участков не было", - добавил глава Мосгоризбиркома.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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