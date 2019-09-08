Явка избирателей на цифровых участках в Москве составила 68,2%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на цифровых участках в Москве, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы, составила 68,2%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Результаты показывают, что это востребовано (цифровые участки - ред.): 68,2% избирателей, которые записались на портале госуслуг, сегодня пришли на избирательные участки и проголосовали", - сказал Горбунов.

По его словам, если сравнивать эти данные с явкой на местах, то она "намного выше". "На всех цифровых участках присутствовали наблюдатели, ни одной жалобы, ни одного замечания на работу участков не было", - добавил глава Мосгоризбиркома.