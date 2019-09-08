Две урны на двух участках опечатали во время выборов в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Две урны на двух избирательных участках опечатаны по подозрению в двойном голосовании, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Между нашими брифингами две урны на двух участках были отпечатаны. В одной и во второй урне двойное голосование. В одной урне один человек голосовал два раза с разрывом в четыре часа, а в другой урне мы будем пересчитывать, казалось есть вброс - нет вброса", - сказал Венедиктов журналистам.