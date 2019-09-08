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РИА Новости
Единый день голосования

Две урны на двух участках опечатали во время выборов в Москве

19:48 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Две урны на двух избирательных участках опечатаны по подозрению в двойном голосовании, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
"Между нашими брифингами две урны на двух участках были отпечатаны. В одной и во второй урне двойное голосование. В одной урне один человек голосовал два раза с разрывом в четыре часа, а в другой урне мы будем пересчитывать, казалось есть вброс - нет вброса", - сказал Венедиктов журналистам.
Он уточнил, что если на втором участке количество бюллетеней будет больше выданного, то будет аннулирован весь участок.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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