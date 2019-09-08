Минобороны зафиксировало высокую явку военных на выборах

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минобороны России фиксирует высокую явку военных на избирательные участки в ходе выборов в единый день голосования, заявил в воскресенье заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мы оказали содействие избирательным комиссиям по доведению до военного электората и ветеранов вооруженных сил официальной информации о зарегистрированных кандидатах на выборные должности всех уровней, а также организовали информирование личного состава о месте и времени голосования", - сказал он в ЦИК в единый день голосования.

Картаполов указал, что это позволило создать благоприятные условия и обстановку для выборов. "Никто никого не заставляет", - заключил он.

Он отметил, что в выборах всего принимает участие более 450 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданских представителей. Картаполов указал, что в целом от общего количества "военного электората" правом досрочного голосования воспользовалось менее 1 процента - 4425 человек.

"По состоянию на 18.00 мск полностью завершено голосование в Восточном военном округе. По предварительным данным, там участие в голосовании приняли почти все военнослужащие, внесенные в списки избирателей. Также достаточно высокая явка в Западном, Южном и Центральном военных округах", - заявил Картаполов.