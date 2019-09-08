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РИА Новости
Единый день голосования

Минобороны зафиксировало высокую явку военных на выборах

19:47 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Бюллетень на избирательном участке
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минобороны России фиксирует высокую явку военных на избирательные участки в ходе выборов в единый день голосования, заявил в воскресенье заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Мы оказали содействие избирательным комиссиям по доведению до военного электората и ветеранов вооруженных сил официальной информации о зарегистрированных кандидатах на выборные должности всех уровней, а также организовали информирование личного состава о месте и времени голосования", - сказал он в ЦИК в единый день голосования.
Избиратель в единый день голосования
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Картаполов указал, что это позволило создать благоприятные условия и обстановку для выборов. "Никто никого не заставляет", - заключил он.
Он отметил, что в выборах всего принимает участие более 450 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданских представителей. Картаполов указал, что в целом от общего количества "военного электората" правом досрочного голосования воспользовалось менее 1 процента - 4425 человек.
"По состоянию на 18.00 мск полностью завершено голосование в Восточном военном округе. По предварительным данным, там участие в голосовании приняли почти все военнослужащие, внесенные в списки избирателей. Также достаточно высокая явка в Западном, Южном и Центральном военных округах", - заявил Картаполов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияМинистерство обороны РФРоссияПолитика
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