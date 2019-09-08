Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к 18:00 составила почти 60%

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Почти 60% избирателей проголосовали на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии за два часа до закрытия избирательных участков, сообщил журналистам заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.

"По состоянию на 18.00 мск воскресенья в Кабардино-Балкарии приняли участие в выборах более 318 тысяч или 59,16% избирателей", - сказал Джаппуев.

Пять лет назад на выборах в парламент Кабардино-Балкарии явка на это же время составляла 65,01%.