Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к 18:00 составила почти 60%

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Почти 60% избирателей проголосовали на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии за два часа до закрытия избирательных участков, сообщил журналистам заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.
"По состоянию на 18.00 мск воскресенья в Кабардино-Балкарии приняли участие в выборах более 318 тысяч или 59,16% избирателей", - сказал Джаппуев.
Пять лет назад на выборах в парламент Кабардино-Балкарии явка на это же время составляла 65,01%.
Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".