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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к 18:00 составила почти 60%

19:43 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Почти 60% избирателей проголосовали на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии за два часа до закрытия избирательных участков, сообщил журналистам заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.
"По состоянию на 18.00 мск воскресенья в Кабардино-Балкарии приняли участие в выборах более 318 тысяч или 59,16% избирателей", - сказал Джаппуев.
Зампред ЦИК РФ Николай Булаев во время презентации информационного обеспечения выборов президента РФ в информационном центре Центризбиркома РФ в Москве. 15 марта 2018
Вчера, 10:17Радио
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Пять лет назад на выборах в парламент Кабардино-Балкарии явка на это же время составляла 65,01%.
Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияКабардино-БалкарияПолитика
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