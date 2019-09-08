Явка избирателей на выборах в парламент КЧР на 18.00 составила 62,59%

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов парламента Карачаево-Черкесии на 18.00 мск составила 62,59%, сообщается на сайте избиркома.

"По состоянию на 18.00 явка избирателей составляет 62,59%", - говорится в сообщении.

Число избирателей, внесенных в списки, составляет 294,2 тысячи, отмечает избирком.