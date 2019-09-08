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РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей на выборах в парламент КЧР на 18.00 составила 62,59%

19:13 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Бюллетень на избирательном участке
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов парламента Карачаево-Черкесии на 18.00 мск составила 62,59%, сообщается на сайте избиркома.
"По состоянию на 18.00 явка избирателей составляет 62,59%", - говорится в сообщении.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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ЦИК уличил "Голос" в публикации нарушений с прошлых выборов
Число избирателей, внесенных в списки, составляет 294,2 тысячи, отмечает избирком.
Парламент избирается по пропорциональной системе, на 50 депутатских мандатов претендуют 6 политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия". Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть 5% барьер, далее количество мандатов распределится пропорционально проголосовавшим за них избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияКарачаево-ЧеркесияПолитика
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