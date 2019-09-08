На выборах губернатора Мурманской области проголосовали 32% избирателей

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Почти 32% избирателей Мурманской области отдали свои голоса за кандидатов в губернаторы региона, это не выше, чем на прошлых выборах губернатора 2014 года, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.

"Явка на 18.00 мск составила 31,95%", - отметили в комиссии. Пять лет назад на аналогичных выборах к этому времени проголосовали 27,7% избирателей. Активнее всего голосуют жители в ЗАТО Островной, гарнизона Видяево и ЗАТО Североморск.

В этом году с 18 августа шло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, а также на судовых участках, где в общей сложности проголосовали 6,2 тысячи избирателей.

Всего на выборах губернатора Мурманской области зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").