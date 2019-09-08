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РИА Новости

На Ямале пожарные 12 часов тушили горевшие на свалке покрышки

17:56 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сен - РИА Новости. Пожарным в Ямало-Ненецком автономном округе понадобилось 12 часов на ликвидацию возгорания покрышек на территории полигона бытовых отходов, сообщает региональное управление МЧС.
Согласно данным ведомства, пожар начался на свалке в Новом Уренгое около полуночи по местному времени.
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"В 12.25 (10.25 мск) 8 сентября пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и семь единиц спецтехники МЧС", - говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации города, специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха в районе полигона и сделали вывод, что все показатели в норме.
Местный портал nur24.ru, ссылаясь на собственные источники, предположил, что покрышки вывезла на свалку и подожгла неизвестная организация.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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