На Ямале пожарные 12 часов тушили горевшие на свалке покрышки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сен - РИА Новости. Пожарным в Ямало-Ненецком автономном округе понадобилось 12 часов на ликвидацию возгорания покрышек на территории полигона бытовых отходов, сообщает региональное управление МЧС.

Согласно данным ведомства, пожар начался на свалке в Новом Уренгое около полуночи по местному времени.

"В 12.25 (10.25 мск) 8 сентября пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и семь единиц спецтехники МЧС", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации города, специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха в районе полигона и сделали вывод, что все показатели в норме.