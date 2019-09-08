Явка на дистанционном голосовании в Москве к 17.00 составила 84,7%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на 17.00 на дистанционном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 84,7%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю за выборами в Мосгордуму.
"Явка на 17:00 на дистанционном голосовании в Москве составила 84,7%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в округе №1 явка составила 86,2%, округе №10 - 84,1% , округе №30 - 83,5%.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве идет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019