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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на дистанционном голосовании в Москве к 17.00 составила 84,7%

17:40 08.09.2019 (обновлено: 23:35 08.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУказатель к избирательному участку в Москве
Указатель к избирательному участку в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Указатель к избирательному участку в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на 17.00 на дистанционном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 84,7%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю за выборами в Мосгордуму.
"Явка на 17:00 на дистанционном голосовании в Москве составила 84,7%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в округе №1 явка составила 86,2%, округе №10 - 84,1% , округе №30 - 83,5%.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве идет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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