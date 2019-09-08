ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
В крае в воскресенье прошло голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборах мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
Всего в списке избирателей более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи выбирали депутата Госдумы РФ. В крае работали более 780 избирательных участков. На 18 часов (11.00 мск) явка составила 30,64%. Выборы проходили в условиях наводнения и тайфуна.
"После подсчета части бюллетеней ЛДПР набрала 55,44% голосов, на втором месте КПРФ с 15,43% голосов, на третьем "Единая Россия"- 14,89%", - говорится в сообщении. "Справедливая Россия" и "Коммунистическая партия Коммунисты России" набирают менее 4%,"Родина" и "Партия Роста" - менее 2%.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России
В избиркоме уточнили, что пока обработано около 14% бюллетеней.
Ранее ЦИК сообщал, что на довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае после обработки 10% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 38,33% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Платошкин (21,71%), на третьем Виктория Цыганова от "Единой России" (14,32%).