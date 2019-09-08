Явка на выборах в Оренбургской области к 18.00 превысила 43%

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к 18.00 (16.00 мск) составила 43,61%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.

"Явка избирателей к 18.00 (16.00 мск) составила 43,61 %, проголосовали более 538 тысяч избирателей",- сказали в избиркоме Оренбуржья.

Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, сообщили ранее в избиркоме.

По данным областного ЦИК, явка на прошлых выборах губернатора Оренбургской области 14 сентября 2014 года на 18.00 (16.00 мск) составляла 36,19%.