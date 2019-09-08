Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T17:05Z
https://ria.ru/20190908/1558454793.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155845/22/1558452230_0:104:3271:1944_1036x0_80_0_0_7e159283c13c69fe9aace33cebea2639.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Оренбургской области к 18.00 превысила 43%

17:05 08.09.2019
1129
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к 18.00 (16.00 мск) составила 43,61%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.
"Явка избирателей к 18.00 (16.00 мск) составила 43,61 %, проголосовали более 538 тысяч избирателей",- сказали в избиркоме Оренбуржья.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, сообщили ранее в избиркоме.
По данным областного ЦИК, явка на прошлых выборах губернатора Оренбургской области 14 сентября 2014 года на 18.00 (16.00 мск) составляла 36,19%.
Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
000003
Обсудить 0
Единый день голосованияОренбургская областьПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
На выборы губернатора Оренбургской области к полудню пришли 16% избирателей
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Избиратель в единый день голосования
В Оренбургской области завершилась работа избирательных участков
Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России
Лента
новостей
Денис Паслер
Паслер побеждает с 65,94% на выборах главы Оренбургской области
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
В Оренбургской области после обработки 50% протоколов Паслер набрал 65,19%
Бюллетень на избирательном участке
В Оренбургской области после обработки 0,06% протоколов лидирует Паслер
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Денис Паслер
Паслер лидирует в Оренбургской области после обработки 80% протоколов
Единый день голосования в регионах России
На выборах главы Оренбуржья к 15.00 проголосовали более 27% избирателей
Выборы в Государственную Думу РФ. 19 декабря 1999 года
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Челябинской области к 18.00 составила 38,46%
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния