Явка на выборах главы Башкирии к 18.00 составила более 57%

Избиратель в единый день голосования

УФА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Башкирии к 18.00 (16.00 мск) составила 57,02%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК республики Марат Гадилов.

Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента, чтобы успели проголосовать большее количество граждан, с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск).

"Явка к 18.00 (16.00 мск) в Башкирии составила 57,02%, проголосовали 1 миллион 722 тысячи 68 избирателя", - сообщил журналистам Гадилов.

По данным ведомства, на прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 году явка к 18.00 (16.00 мск) составляла более 65%.

По данным региональной ЦИК в республике работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидают 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.