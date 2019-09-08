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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Калмыкии к 15.00 составила 39,1%, уточнили в избиркоме

16:39 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Единый день голосования в регионах России
ЭЛИСТА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 15.00 составила 39,1%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Александр Дикалов.
"На 15 часов явка составила 39,1%", - сообщил Дикалов.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Он отметил, что голосование проходит спокойно, поступило только одно сообщение о нарушении от кандидата Натальи Манжиковой, проводится проверка.
На выборах главы региона в 2014 году явка на это время составляла 40,84%.
Ранее сообщалось, что по данным сайта избиркома, явка на 15.00 составила 46,5%, сейчас сайт не работает.
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата: действующий врио главы республики Бату Хасиков ( "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России"). Кроме того, в воскресенье в Элисте выбирают депутатов в городское собрание.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияКалмыкияПолитика
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