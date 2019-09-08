Явка на выборах в Калмыкии к 15.00 составила 39,1%, уточнили в избиркоме

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ЭЛИСТА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 15.00 составила 39,1%, сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Александр Дикалов.

"На 15 часов явка составила 39,1%", - сообщил Дикалов.

Он отметил, что голосование проходит спокойно, поступило только одно сообщение о нарушении от кандидата Натальи Манжиковой, проводится проверка.

На выборах главы региона в 2014 году явка на это время составляла 40,84%.

Ранее сообщалось, что по данным сайта избиркома, явка на 15.00 составила 46,5%, сейчас сайт не работает.