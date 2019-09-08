Явка на выборах в Крыму к 15.00 превысила 22%

Предварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Крыму по состоянию на 15.00 превысила 22%, серьезных нарушений выборного процесса не зафиксировано, заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"Явка избирателей по Республике Крым по состоянию на 15.00 составила более 22%. Пока каких-то серьезных происшествий нет. Есть отдельные заявления, что маловат участок, но каких-либо серьезных нарушений нет", - сказал Малышев журналистам.