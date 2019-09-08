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РИА Новости

В Хабаровском крае вернули электричество в обесточенные дома

16:27 08.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Электричество вернули в дома поселка Менделеева Комсомольска-на-Амуре, которые были обесточены из-за подтопления подстанции, сообщает администрация города.
Из-за подтопления подстанции КНПЗ без электричества остались 17 многоквартирных домов и 77 индивидуальных домов микрорайона Менделеева.
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"Из-за подтопления дождем подстанции более одного часа оставались без электричества дома в микрорайоне Менделеева. Сейчас их электроснабжение восстановлено", - сообщает администрация.
В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", который с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.
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