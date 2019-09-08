В Хабаровском крае вернули электричество в обесточенные дома

"Из-за подтопления дождем подстанции более одного часа оставались без электричества дома в микрорайоне Менделеева. Сейчас их электроснабжение восстановлено", - сообщает администрация.

В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", который с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.