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РИА Новости
Единый день голосования

Политолог оценил прозрачность избирательной кампании в 2019 году

15:27 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Проходящие 8 сентября выборы в РФ стали чище и прозрачнее, чем в предыдущие годы, усиливается контроль за ходом голосования со стороны избиркомов, политических партий, наблюдателей, заявил РИА Новости в воскресенье политолог Алексей Чеснаков.
В России в воскресенье проходит единый день голосования, в 85-ти регионах РФ проходят выборы в органы власти разного уровня.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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"Эти выборы чище и прозрачнее, чем в предыдущие годы. Совершенствуются механизмы контроля со стороны избиркомов, политических партий, наблюдателей", - отметил эксперт.
По данным на текущий момент, по мнению Чеснакова, второй тур по выборам губернаторов в регионах не просматривается. "Многое будет зависеть от того, как кандидаты смогут мобилизовать своих сторонников в оставшееся время (голосования), как сработают политические партии", - добавил он.
Эксперт отметил, что традиционно невысокая явка избирателей на выборы в Мосгордуму связана с тем, что москвичи воспринимают столичный парламент как орган, "который не очень сильно влияет на жизнь города". "Больше драматизма на выборах мэра столицы", - подчеркнул политолог.
В целом ход голосования в РФ идет спокойно, "никаких серьезных нарушений не выявлено", заключил он.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияАлексей ЧеснаковРоссияПолитика
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