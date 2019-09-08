Политолог оценил прозрачность избирательной кампании в 2019 году

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Проходящие 8 сентября выборы в РФ стали чище и прозрачнее, чем в предыдущие годы, усиливается контроль за ходом голосования со стороны избиркомов, политических партий, наблюдателей, заявил РИА Новости в воскресенье политолог Алексей Чеснаков.

В России в воскресенье проходит единый день голосования, в 85-ти регионах РФ проходят выборы в органы власти разного уровня.

"Эти выборы чище и прозрачнее, чем в предыдущие годы. Совершенствуются механизмы контроля со стороны избиркомов, политических партий, наблюдателей", - отметил эксперт.

По данным на текущий момент, по мнению Чеснакова, второй тур по выборам губернаторов в регионах не просматривается. "Многое будет зависеть от того, как кандидаты смогут мобилизовать своих сторонников в оставшееся время (голосования), как сработают политические партии", - добавил он.

Эксперт отметил, что традиционно невысокая явка избирателей на выборы в Мосгордуму связана с тем, что москвичи воспринимают столичный парламент как орган, "который не очень сильно влияет на жизнь города". "Больше драматизма на выборах мэра столицы", - подчеркнул политолог.