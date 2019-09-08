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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

14:44 08.09.2019 (обновлено: 16:24 08.09.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuПолиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге, Китай
Полиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
Полиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге, Китай
ПЕКИН, 8 сен — РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-Бэй, сообщила газета South China Morning Post.
В воскресенье несколько тысяч человек пришли в рамках мирной демонстрации к генконсульству США, ее участники передали одному из дипломатов миссии петицию с просьбой принять закон в поддержку демократии и прав человека в Гонконге.
Особо напряженная ситуация сложилась на нескольких станциях метро, где произошли стычки полиции и демонстрантов. Ранее протестующие подожгли вход на станции метро Central, которая была закрыта почти весь день из-за протестов.
Участники протестов выстроили баррикады на дорогах в районах Адмиралтейство и Вань Чай, в результате чего на нескольких улицах парализовало движение транспорта.
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Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Почти сразу же после начала протестов Кэрри Лэм отложила рассмотрение законопроекта и позже заявила, что он "мертв", однако это не убедило его противников.
Так, протестующие выставили пять требований к властям:
отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта;
отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня;
освободить всех арестованных ранее демонстрантов;
провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня;
ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.
Первоначально акции протеста были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.
В середине августа протестующие блокировали работу аэропорта Гонконга, были отменены все вылеты.
В прошлую среду издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что Лэм готова отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
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