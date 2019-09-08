В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ПЕКИН, 8 сен — РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-Бэй, сообщила газета Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-Бэй, сообщила газета South China Morning Post

В воскресенье несколько тысяч человек пришли в рамках мирной демонстрации к генконсульству США, ее участники передали одному из дипломатов миссии петицию с просьбой принять закон в поддержку демократии и прав человека в Гонконге.

Особо напряженная ситуация сложилась на нескольких станциях метро, где произошли стычки полиции и демонстрантов. Ранее протестующие подожгли вход на станции метро Central, которая была закрыта почти весь день из-за протестов.

Участники протестов выстроили баррикады на дорогах в районах Адмиралтейство и Вань Чай, в результате чего на нескольких улицах парализовало движение транспорта.

Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

Почти сразу же после начала протестов Кэрри Лэм отложила рассмотрение законопроекта и позже заявила, что он "мертв", однако это не убедило его противников.

Так, протестующие выставили пять требований к властям:

— отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта; отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта; — отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня; отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня; — освободить всех арестованных ранее демонстрантов; освободить всех арестованных ранее демонстрантов; — провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня; провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня; — ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание. ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.

Первоначально акции протеста были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.

В середине августа протестующие блокировали работу аэропорта Гонконга, были отменены все вылеты.