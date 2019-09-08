Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Петербурга

С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке №2237, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня я голосую на участке, где прикреплена. Я считаю этот день (единый день голосования) очень важным. Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор", - сказала Матвиенко журналистам по окончании голосования.

Она назвала участие в выборах не только правом, но и "гражданской нравственной обязанностью".

"Я хочу еще раз обратиться к петербуржцам. Пожалуйста, приходите на избирательные участки. Именно вы определите, кто достоин управлять городом, придать ему дальнейший импульс развития, создать комфортные условия для жителей", - отметила Матвиенко.

Она назвала конкурентными выборы всех уровней, которые проходят в воскресенье в России, призвав жителей страны принять в них участие.