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РИА Новости
Единый день голосования

Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Петербурга

14:41 08.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке №2237, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня я голосую на участке, где прикреплена. Я считаю этот день (единый день голосования) очень важным. Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор", - сказала Матвиенко журналистам по окончании голосования.
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Она назвала участие в выборах не только правом, но и "гражданской нравственной обязанностью".
"Я хочу еще раз обратиться к петербуржцам. Пожалуйста, приходите на избирательные участки. Именно вы определите, кто достоин управлять городом, придать ему дальнейший импульс развития, создать комфортные условия для жителей", - отметила Матвиенко.
Она назвала конкурентными выборы всех уровней, которые проходят в воскресенье в России, призвав жителей страны принять в них участие.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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