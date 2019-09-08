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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на электронных участках на выборах в МГД к 14.15 составила 67,3%

14:35 08.09.2019 (обновлено: 14:42 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы на 14.15 мск составила 67,3%, сообщили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами.
"Явка на электронном голосовании на 14.15 составила 67,3%", - говорится в Telegram-канале организации.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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