Работу КОИБ на участке №9 в Москве восстановили

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на участке №9 в Москве, где голосуют офицеры Генштаба ВС РФ, починили, сейчас он работает исправно, сказал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ранее Общественный штаб в своем Telegram-канале сообщил, что к ним поступила информация о поломке комплекса. Отмечалось, что мобильная группа штаба приехала на УИК №9, чтобы проверить сообщения о возможных нарушениях на участке в 43-м округе.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.