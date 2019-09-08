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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Работу КОИБ на участке №9 в Москве восстановили

13:57 08.09.2019 (обновлено: 13:58 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на участке №9 в Москве, где голосуют офицеры Генштаба ВС РФ, починили, сейчас он работает исправно, сказал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Ранее Общественный штаб в своем Telegram-канале сообщил, что к ним поступила информация о поломке комплекса. Отмечалось, что мобильная группа штаба приехала на УИК №9, чтобы проверить сообщения о возможных нарушениях на участке в 43-м округе.
"На девятом участке починили КОИБ, офицеры Генштаба могут голосовать нормально и без очереди" ,- сказал журналистам Венедиктов.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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