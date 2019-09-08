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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Матвиенко прокомментировала взаимное освобождение задержанных РФ и Украиной

13:52 08.09.2019 (обновлено: 17:08 08.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала положительным факт взаимного освобождения осужденных и задержанных Россией и Украиной и выразила надежду на то, что он станет первым шагом к возобновлению диалога между обеими странами.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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"Безусловно, сам факт возвращения — это положительный факт, и это демонстрирует, с одной стороны, готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию, а с другой стороны, дает надежду на то, что это — лишь первый шаг и что будут приняты дальнейшие шаги для возобновления диалога между нашими странами", — сказала она журналистам в воскресенье.
Как отметила Матвиенко, это стало возможным благодаря "очень большой сложной работе" политиков и дипломатов, а также благодаря "огромным усилиям" президента России Владимира Путина.
"Мне хочется поблагодарить тех людей, кто сделал это возвращение возможным, а тех, кто снова на родине, — просто поздравить. Отдельно в этом ряду отмечу Кирилла Вышинского, который 15 месяцев просидел в тюрьме без суда и следствия... Он сидел все эти месяцы мужественно, стоически за то, что он нес свою точку зрения, за свою журналистскую деятельность... Он просто жертва политического режима", — отметила Матвиенко.
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Президент России Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, ранее заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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