Матвиенко прокомментировала взаимное освобождение задержанных РФ и Украиной

С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала положительным факт взаимного освобождения осужденных и задержанных Россией и Украиной и выразила надежду на то, что он станет первым шагом к возобновлению диалога между обеими странами.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Безусловно, сам факт возвращения — это положительный факт, и это демонстрирует, с одной стороны, готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию, а с другой стороны, дает надежду на то, что это — лишь первый шаг и что будут приняты дальнейшие шаги для возобновления диалога между нашими странами", — сказала она журналистам в воскресенье.

Как отметила Матвиенко, это стало возможным благодаря "очень большой сложной работе" политиков и дипломатов, а также благодаря "огромным усилиям" президента России Владимира Путина.

"Мне хочется поблагодарить тех людей, кто сделал это возвращение возможным, а тех, кто снова на родине, — просто поздравить. Отдельно в этом ряду отмечу Кирилла Вышинского, который 15 месяцев просидел в тюрьме без суда и следствия... Он сидел все эти месяцы мужественно, стоически за то, что он нес свою точку зрения, за свою журналистскую деятельность... Он просто жертва политического режима", — отметила Матвиенко.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.