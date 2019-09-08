МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дед Мороз из Вологодской области призвал россиян прийти на выборы 8 сентября, ролик с его обращением продемонстрировали в информцентре ЦИК в ходе общения с избиркомом региона по видеосвязи.
"Сегодня, восьмого сентября, по всей России проходит единый день голосования, и я уже успел пройтись по нескольким избирательным участкам. Всё проверил: урны стоят на своих местах, бюллетени разложены по стопкам..., остался один шаг. Сегодня очень важный день для всей страны, вы выбираете свое будущее и будущее ваших детей", - сказал Дед Мороз.
Он отметил, что переживает за детей, и призвал взрослых не оставаться в стороне, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
В Великом Устюге Вологодской области находится резиденция Деда Мороза. В регионе в воскресенье проходят выборы губернатора.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.