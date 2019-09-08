Дед Мороз из Вологодской области призвал россиян прийти на выборы

"Сегодня, восьмого сентября, по всей России проходит единый день голосования, и я уже успел пройтись по нескольким избирательным участкам. Всё проверил: урны стоят на своих местах, бюллетени разложены по стопкам..., остался один шаг. Сегодня очень важный день для всей страны, вы выбираете свое будущее и будущее ваших детей", - сказал Дед Мороз.