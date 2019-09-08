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РИА Новости
Единый день голосования

Дед Мороз из Вологодской области призвал россиян прийти на выборы

13:43 08.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга перед пресс-конференцией в Доме журналистов Екатеринбурга
Дед Мороз из Великого Устюга перед пресс-конференцией в Доме журналистов Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дед Мороз из Вологодской области призвал россиян прийти на выборы 8 сентября, ролик с его обращением продемонстрировали в информцентре ЦИК в ходе общения с избиркомом региона по видеосвязи.
"Сегодня, восьмого сентября, по всей России проходит единый день голосования, и я уже успел пройтись по нескольким избирательным участкам. Всё проверил: урны стоят на своих местах, бюллетени разложены по стопкам..., остался один шаг. Сегодня очень важный день для всей страны, вы выбираете свое будущее и будущее ваших детей", - сказал Дед Мороз.
Единый день голосования в регионах России
Вчера, 13:21Единый день голосования
В Гидрометцентре рассказали, где самая благоприятная для выборов погода
Он отметил, что переживает за детей, и призвал взрослых не оставаться в стороне, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
В Великом Устюге Вологодской области находится резиденция Деда Мороза. В регионе в воскресенье проходят выборы губернатора.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Вчера, 12:09Единый день голосования
ЦИК обещал вывесить на доску антипочета распространителей фейков о выборах
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияДед МорозРоссияВологодская областьОбщество
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