Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к полудню превысила 32%

Единый день голосования в регионах России

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии к полудню превысила 32%, сообщил заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.

"К 12.00 мск в республике проголосовало 32,56% избирателей", - сказал Джаппуев журналистам.

Пять лет назад к этому же времени явка на парламентских выборах в Кабардино-Балкарии составила 34,72%.