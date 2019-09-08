Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к полудню превысила 32%

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии к полудню превысила 32%, сообщил заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.
"К 12.00 мск в республике проголосовало 32,56% избирателей", - сказал Джаппуев журналистам.
Пять лет назад к этому же времени явка на парламентских выборах в Кабардино-Балкарии составила 34,72%.
Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".