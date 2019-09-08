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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к полудню превысила 32%

13:28 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии к полудню превысила 32%, сообщил заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.
"К 12.00 мск в республике проголосовало 32,56% избирателей", - сказал Джаппуев журналистам.
Махмуд-Али Калиматов
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Пять лет назад к этому же времени явка на парламентских выборах в Кабардино-Балкарии составила 34,72%.
Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРоссияКабардино-БалкарияПолитика
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