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РИА Новости
Единый день голосования

В Гидрометцентре рассказали, где самая благоприятная для выборов погода

13:21 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В связи с развитием технологий результаты выборов в России будут все меньше зависеть от неблагоприятных погодных условий, считает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Все эти необыкновенные передовые технологии - это что-то невероятное, и они делают процесс выборов все более и более независимым от погоды... Результаты выборов будут все меньше и меньше зависеть от неблагоприятной, опасной погоды", - сказала Макарова в информцентре ЦИК.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
Она отметила, что на юге Дальнего Востока выборы приходили при неблагоприятной погоде. Так, в Амурской и Еврейской автономной областях, на юге Хабаровского края были сильные ветры, а во Владивостоке утром был зафиксирован "настоящий ураганный ветер".
Самая благоприятная погода для выборов, по словам Макаровой, - в Центральной России.
"В центре Европейской России - наиболее комфортная погода..., ее определяет антициклон, и благодаря ему у нас такая спокойная погода с несильным ветром, с неплохим прогревом в дневные часы", - сказала главный специалист Гидрометцентра.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияГидрометцентрРоссияОбщество
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