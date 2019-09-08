В Гидрометцентре рассказали, где самая благоприятная для выборов погода

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В связи с развитием технологий результаты выборов в России будут все меньше зависеть от неблагоприятных погодных условий, считает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Все эти необыкновенные передовые технологии - это что-то невероятное, и они делают процесс выборов все более и более независимым от погоды... Результаты выборов будут все меньше и меньше зависеть от неблагоприятной, опасной погоды", - сказала Макарова в информцентре ЦИК.

Она отметила, что на юге Дальнего Востока выборы приходили при неблагоприятной погоде. Так, в Амурской и Еврейской автономной областях, на юге Хабаровского края были сильные ветры, а во Владивостоке утром был зафиксирован "настоящий ураганный ветер".

Самая благоприятная погода для выборов, по словам Макаровой, - в Центральной России.

"В центре Европейской России - наиболее комфортная погода..., ее определяет антициклон, и благодаря ему у нас такая спокойная погода с несильным ветром, с неплохим прогревом в дневные часы", - сказала главный специалист Гидрометцентра.