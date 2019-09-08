Жителей микрорайона в Комсомольске призвали не ночевать дома из-за шторма

ХАБАРОВСК, 8 сен — РИА Новости. Власти Комсомольска-на-Амуре просят жителей частного сектора микрорайона Менделеева найти возможность переночевать у друзей и родственников в других районах города из-за шторма на Амуре, говорится в сообщении городской администрации.

"Сегодня вечером и ночью ожидается сильный ливень, ветер с порывами. На Амуре будет шторм. Возможны перехлесты воды через защитные сооружения. Просим вас, если есть возможность, переночевать у друзей, знакомых, родственников или в пункте временного размещения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если такой возможности нет, то нужно быть готовыми к возможной эвакуации, на видном месте держать документы, приготовить сапоги и плащи. Ценные вещи лучше поднять на чердаки или второй этаж.

Отмечается, что с 20:00 до 20:30 у школы № 13 будет дежурить автобус, который доставит жителей микрорайона до пункта временного размещения. На случай экстренной эвакуации с 18:00 на улицах Пугачева, Сторожевой, Затонной, Технической, Водной будут дежурить автобусы.

"Просим вас обращать внимание на объявления по громкоговорителям МЧС и выполнять требования сотрудников МЧС и администрации города", — добавляет администрация Комсомольска-на-Амуре.