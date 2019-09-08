Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:30Z
https://ria.ru/20190908/1558445519.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/54/1557035495_0:76:2047:1227_1036x0_80_0_0_d8f52250231fb1eded6245c3fdce9b08.jpg
РИА Новости

Жителей микрорайона в Комсомольске призвали не ночевать дома из-за шторма

12:22 08.09.2019 (обновлено: 16:30 08.09.2019)
14596
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev /
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 сен — РИА Новости. Власти Комсомольска-на-Амуре просят жителей частного сектора микрорайона Менделеева найти возможность переночевать у друзей и родственников в других районах города из-за шторма на Амуре, говорится в сообщении городской администрации.
"Сегодня вечером и ночью ожидается сильный ливень, ветер с порывами. На Амуре будет шторм. Возможны перехлесты воды через защитные сооружения. Просим вас, если есть возможность, переночевать у друзей, знакомых, родственников или в пункте временного размещения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что если такой возможности нет, то нужно быть готовыми к возможной эвакуации, на видном месте держать документы, приготовить сапоги и плащи. Ценные вещи лучше поднять на чердаки или второй этаж.
Отмечается, что с 20:00 до 20:30 у школы № 13 будет дежурить автобус, который доставит жителей микрорайона до пункта временного размещения. На случай экстренной эвакуации с 18:00 на улицах Пугачева, Сторожевой, Затонной, Технической, Водной будут дежурить автобусы.
Вид с сопки Орлиное гнездо на Амурский залив
26 августа, 09:28РИА Недвижимость
Житель Владивостока сам восстановил упавшую в шторм достопримечательность
"Просим вас обращать внимание на объявления по громкоговорителям МЧС и выполнять требования сотрудников МЧС и администрации города", — добавляет администрация Комсомольска-на-Амуре.
В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", который с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.
17552298
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
Рекомендуем
Бюллетень на избирательном участке
Кандидат от ЛДПР набрал 55,6% голосов на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Подтопление участка улицы в Комсомольске-на-Амуре в результате прохождения тайфуна Линлин
Комсомольск-на-Амуре подтопило из-за тайфуна "Линлин"
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Вика Цыганова
Вика Цыганова держится на третьем месте на довыборах в Хабаровском крае
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Спасатели помогли проголосовать жителям подтопленного Комсомольска-на-Амуре
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
Лента новостейМолния