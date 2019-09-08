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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах главы Калмыкии к 10 утра составила 11,33%

11:36 08.09.2019 (обновлено: 11:53 08.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПенсионерка на избирательном участке
Пенсионерка на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЭЛИСТА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 10 утра составила 11,33%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Александр Дикалов.
Выборы главы Калмыкии проходят в единый день голосования 8 сентября 2019 года. На должность претендуют четыре кандидата: Бату Хасиков (действующий врио главы республики, "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России"). Кроме того в Элисте выбирают депутатов в городское собрание.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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По информации ведомства, в Калмыкии около 205 тысяч избирателей, работает 239 избирательных участков, в 22 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.
"На 10 часов... проголосовало 23 тысячи 182 избирателя, что составляет... 11,33%. Наибольшая явка: Черноземельский район – 26%", - сообщил Дикалов.
Согласно данным избиркома, явка избирателей на выборах главы республики в 2014 году на 10 утра составляла 10%.
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Он отметил, что ход голосования проходит спокойно, сообщений о нарушениях в избирком не поступало, на участках работает 686 наблюдателей от кандидатов, партий и общественных организаций.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияБату ХасиковКалмыкияРоссияПолитика
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