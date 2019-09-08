Явка на выборах главы Калмыкии к 10 утра составила 11,33%

ЭЛИСТА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 10 утра составила 11,33%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Александр Дикалов.

Выборы главы Калмыкии проходят в единый день голосования 8 сентября 2019 года. На должность претендуют четыре кандидата: Бату Хасиков (действующий врио главы республики, "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России"). Кроме того в Элисте выбирают депутатов в городское собрание.

По информации ведомства, в Калмыкии около 205 тысяч избирателей, работает 239 избирательных участков, в 22 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

"На 10 часов... проголосовало 23 тысячи 182 избирателя, что составляет... 11,33%. Наибольшая явка: Черноземельский район – 26%", - сообщил Дикалов.

Согласно данным избиркома, явка избирателей на выборах главы республики в 2014 году на 10 утра составляла 10%.