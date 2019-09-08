Явка на выборах главы Мурманской области на 10.00 мск составила менее 5%

МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Около 4,4% избирателей Мурманской области проголосовали на выборах губернатора региона к 10.00 мск, следует из данных сайта регионального избиркома.

Как сообщается на сайте, явка на 10.00 мск составила 4,36%. При этом более 10% избирателей пришли на участки в ЗАТО Островной, высокая явка также в ЗАТО Североморск. Меньше всего проголосовавших – около 2% - в Ковдоре. Явка в Мурманске немного превысила 4%.

На выборах губернатора в сентябре 2014 года на это же время явка в Мурманской области составляла около 5%.

Всего на выборах губернатора Мурманской области зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").