Эд Ширан решил сыграть свадьбу в цирковом шатре

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан готовится второй раз сыграть свадьбу со своей возлюбленной Черри Сиборн. Для церемонии он решил установить цирковой шатер, сообщает Daily Mail.
Ed Sheeran and Cherry Seaborn's star-studded 'festival-style' wedding bash gets underway - Daily Mail #EdSheeran https://t.co/EXeoDDyWcj pic.twitter.com/hpUncxdwdb— Ed Sheeran News 24/7 (@EdSheeran_247) 8 сентября 2019 г.
Огромный тент установили на одном из полей графства Саффолк (Великобритания). В субботу в этом районе папарацци заметили множество охраны и организаторов мероприятия.
Источник сообщает, что на свадьбе будут присутствовать знаменитости: Дженнифер Энистон, Элтон Джон и принцесса Евгения.
Впервые Ширан и Сиборн поженились в декабре 2018 года. Тогда на торжество были приглашены 40 близких родственников и друзей.