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РИА Новости
Культура

Эд Ширан решил сыграть свадьбу в цирковом шатре

11:12 08.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма "Автор песен" в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018"
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан готовится второй раз сыграть свадьбу со своей возлюбленной Черри Сиборн. Для церемонии он решил установить цирковой шатер, сообщает Daily Mail.
Огромный тент установили ​​на одном из полей графства Саффолк (Великобритания). В субботу в этом районе папарацци заметили множество охраны и организаторов мероприятия.
Источник сообщает, что на свадьбе будут присутствовать знаменитости: Дженнифер Энистон, Элтон Джон и принцесса Евгения.
Впервые Ширан и Сиборн поженились в декабре 2018 года. Тогда на торжество были приглашены 40 близких родственников и друзей.
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на фотосессии фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018.
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