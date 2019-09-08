Эд Ширан решил сыграть свадьбу в цирковом шатре

Актер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма "Автор песен" в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан готовится второй раз сыграть свадьбу со своей возлюбленной Черри Сиборн. Для церемонии он решил установить цирковой шатер, Британский музыкант Эд Ширан готовится второй раз сыграть свадьбу со своей возлюбленной Черри Сиборн. Для церемонии он решил установить цирковой шатер, сообщает Daily Mail.

Огромный тент установили ​​на одном из полей графства Саффолк (Великобритания). В субботу в этом районе папарацци заметили множество охраны и организаторов мероприятия.

Источник сообщает, что на свадьбе будут присутствовать знаменитости: Дженнифер Энистон, Элтон Джон и принцесса Евгения.