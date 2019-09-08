Памфилова отметила богатый выбор у избирателей в единый день голосования

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии в этом году отказали всего шести процентам кандидатов, у избирателей в единый день голосования есть богатый выбор, заявила в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Большое число зарегистрированных кандидатов создают достаточно конкурентное поле, у избирателей довольно богатый выбор есть", - сказала Памфилова в ЦИК в единый день голосования.

Она отметила, что на один мандат на дополнительных выборах в Госдуму приходится девять кандидатов, что, по её словам, довольно высокая конкуренция. "Что касается выборов высших должностных лиц - это пять человек на мандат. Что касается выборов депутатов региональных парламентов - восемь кандидатов. Конкуренция довольно высокая", - добавила Памфилова.

"Хочу подчеркнуть, что отказ от регистрации получили всего 6% кандидатов, если взять выборы на всех уровнях. Это очень низкий процент отказов. 5% … это те, кто либо не представил документы на регистрацию, либо отказался от участия в кампании по причинам, не связанным с отказом избирательной комиссии", - заключила она.