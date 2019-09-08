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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова отметила богатый выбор у избирателей в единый день голосования

10:37 08.09.2019 (обновлено: 11:01 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии в этом году отказали всего шести процентам кандидатов, у избирателей в единый день голосования есть богатый выбор, заявила в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Большое число зарегистрированных кандидатов создают достаточно конкурентное поле, у избирателей довольно богатый выбор есть", - сказала Памфилова в ЦИК в единый день голосования.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Она отметила, что на один мандат на дополнительных выборах в Госдуму приходится девять кандидатов, что, по её словам, довольно высокая конкуренция. "Что касается выборов высших должностных лиц - это пять человек на мандат. Что касается выборов депутатов региональных парламентов - восемь кандидатов. Конкуренция довольно высокая", - добавила Памфилова.
"Хочу подчеркнуть, что отказ от регистрации получили всего 6% кандидатов, если взять выборы на всех уровнях. Это очень низкий процент отказов. 5% … это те, кто либо не представил документы на регистрацию, либо отказался от участия в кампании по причинам, не связанным с отказом избирательной комиссии", - заключила она.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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