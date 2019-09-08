В Подмосковье более 1,6% избирателей проголосовали к 9 утра

Единый день голосования в регионах России

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 33 тысяч избирателей или 1,68% проголосовали на выборах к 9:00 в воскресенье в Московской области, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

"Единый день голосования 08.09.2019 - 33 381 или 1,68%", - говорится в материалах ведомства.

Всего, по данным комиссии, численность избирателей составляет более 2,036 миллиона человека. Досрочно проголосовало 1 495 человек.