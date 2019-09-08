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РИА Новости
Единый день голосования

В Подмосковье более 1,6% избирателей проголосовали к 9 утра

10:15 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 33 тысяч избирателей или 1,68% проголосовали на выборах к 9:00 в воскресенье в Московской области, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
"Единый день голосования 08.09.2019 - 33 381 или 1,68%", - говорится в материалах ведомства.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Всего, по данным комиссии, численность избирателей составляет более 2,036 миллиона человека. Досрочно проголосовало 1 495 человек.
В единый день голосования 8 сентября проходят выборы в советы депутатов городских округов Московской области.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияМосковская областьОбщество
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