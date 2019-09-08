Почти 18 тысяч человек следят за выборами в парламент Татарстана

КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Почти 18 тысяч наблюдателей и членов комиссий с совещательным голосом, около 500 журналистов работают на выборах в парламент Татарстана, на некоторых участках одновременно присутствуют до 25 наблюдателей, сообщает единый информационный центр региона.

Более 2,8 тысячи избирательных участков открыты в Татарстане, где в воскресенье проходят выборы в Государственный совет республики. В парламент региона избираются 100 депутатов: 50 по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. На 100 депутатских мандатов претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам, а также 230 самовыдвиженцев.

"Для проведения выборов в республике образовано 65 территориальных избирательных комиссий и более 2,8 тысячи участковых избирательных комиссий, в том числе 49 УИК в местах временного пребывания. При этом 154 избирательных участка в Татарстане оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ). На 42 участках с наибольшей численностью избирателей будут работать автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Избирательные участки по всей республике открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 20.00 часов. Всего в Татарстане, по данным центризбиркома республики, насчитывается более 2,9 миллиона избирателей. Впервые на региональных выборах применяется механизм "мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке. В общей сложности этим механизмом решили воспользоваться более 32 тысяч жителей республики.