Замглавы ЦИК надеется, что наблюдатели на выборах будут объективны

"Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то своё кино, потому что очень часто некоторые наши коллеги пытаются фейковые сюжеты представить, что мол, увидели там",- сказал Булаев на открытии видеостены, на которой транслируются видео с избирательных участков, в ЦИК.