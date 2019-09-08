Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T10:12Z
https://ria.ru/20190908/1558442540.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155198/49/1551984995_0:0:3046:1713_1036x0_80_0_0_22f4e843e6496f6f9abbbd244aec651f.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Замглавы ЦИК надеется, что наблюдатели на выборах будут объективны

10:12 08.09.2019
270
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами будут объективно интерпретировать происходящие события и не станут "придумывать какое-то свое кино".
"Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то своё кино, потому что очень часто некоторые наши коллеги пытаются фейковые сюжеты представить, что мол, увидели там",- сказал Булаев на открытии видеостены, на которой транслируются видео с избирательных участков, в ЦИК.
Единый день голосования в регионах России
Вчера, 09:39Выборы в Мосгордуму
Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
По его словам, в этом году Минкомсвязи и Ростелеком смогли запустить в день голосования огромное количество видеокамер , которые наблюдают как идёт голосование на участках, где могут проголосовать 26 миллионов избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
120000
Единый день голосованияЦИК РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель"
РИА
Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
ЦИК обещал вывесить на доску антипочета распространителей фейков о выборах
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Путин приехал в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Москве
День солидарности журналистов: эксперты сравнили дела Голунова и Вышинского
Лента
новостей
Единый день голосования в регионах России
День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Явка на электронном голосовании на выборах в МГД на 09.00 составила 23%
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
Турецкая военная техника у границы с Сирией
Турция и США патрулируют зону безопасности в Сирии с помощью беспилотников
Не просто камень с души. Симоньян – о возвращении Вышинского
Симоньян прокомментировала возвращение Вышинского в Россию
Полиция
В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями
Работа информационного центра ЦИК РФ
Большинство жалоб "Голоса" на нарушения не подтверждается, заявил политолог
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова пообещала после выборов отделить правду о нарушениях от фейков
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Камера видеонаблюдения
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
Лента новостейМолния