Явка на электронном голосовании на выборах в МГД на 09.00 составила 23%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму на 09.00 составила 23%, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Ранее глава Электронного штаба Илья Массух сообщил РИА Новости, что на электронное голосование записались 11228 избирателей.
"Явка в э-голосовании на 9 утра - 23%", - говорится в сообщении.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019