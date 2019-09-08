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РИА Новости

Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:45 08.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили об 11 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 56 мин, также вели огонь из зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 230 единиц", - добавил представитель ведомства.
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