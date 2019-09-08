Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили об 11 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 56 мин, также вели огонь из зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.